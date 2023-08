Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.08.2023

Kursziel: EUR83

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht zeigte erneut ein Rekordergebnis und übertraf die Marktprognosen und unsere Schätzungen. Die Multichassis-Strategie von KTA zahlt sich weiterhin aus, da weiterhin ein hoher Anteil an motorgetriebenen Fahrzeugen die Produktionsbänder verlässt (H1: 57%). Die vom Marktbeobachter CIVD veröffentlichten starken Marktanteilsgewinne sorgen für volle Auftragsbücher (Auftragsbestand: EUR1,2 Mrd.). Die Q2-EBITDA-Marge von 9,6% lag deutlich über dem oberen Ende der Guidance für 2023 (7,5% bis 8,5%), aber das Management hält an seinem Ausblick fest, um konservativ zu bleiben, und weist darauf hin, dass in H2/23 Kosten für den bevorstehenden Caravan Salon sowie eine höhere Anzahl von Feiertagen anfallen werden. Dennoch betrachten wir das obere Ende der Guidance (8,5%) eher als Untergrenze. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR83 ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 83.00 price target.



Abstract:

Q2 reporting again featured a record topline and headline figures ahead of street forecasts and FBe. KTA's multi-brand chassis strategy continues to pay off with a high ratio of motor vehicles continuing to roll off the production lines (H1: 57%). Strong market share gains published by market watcher CIVD are keeping the order books full (backlog: EUR1.2bn). The Q2 9.6% EBITDA margin firmly beat of the upper end of 2023 guidance (7.5% to 8.5%), but KTA brass are sticking to their outlook to stay conservative, while also noting that H2/23 will encompass costs for the upcoming Caravan Salon as well as a higher number of holidays. Nevertheless, we regard the upper end of the guide (8.5%) rather as the floor. We remain Buy-rated on KTA with a EUR83 target price.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27519.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Knaus Tabbert Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 57,60EUR gehandelt.