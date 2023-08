"Wir sind überzeugt, dass wir nur mit einer nachhaltigen Unternehmenskultur unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht werden. Dafür ist die Integration von ESG-Kriterien in unsere Unternehmensstrategie zentral," so Edna Schöne, Mitglied des Management Committee von Allianz Trade in Deutschland und Vorständin der Euler Hermes AG. "Wir haben die Verantwortung für Nachhaltigkeit direkt im Vorstand aufgehängt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass alle Mitarbeitenden aktiv an der Umsetzung unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsinitiativen mitwirken können. Dass unser Ansatz nun mit zwei exzellenten Auszeichnungen gekrönt wird, macht mich sehr stolz auf alle Kolleginnen und Kollegen. Und es zeigt: Wir sind auf einem guten Weg."

Die Bewertung durch EcoVadis basiert auf einem umfassenden Assessment, in dem die Ergebnisse der abgefragten Kriterien in die vier Themenfelder Umwelt, Arbeit & Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung zusammengefasst werden. Das Ergebnis wird in einer Scorecard mit Punkten festgehalten, die es dem jeweiligen Unternehmen ermöglicht, seine Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu dokumentieren. Es ist erst das zweite Mal, dass Allianz Trade in Deutschland an dem EcoVadis Rating teilnimmt. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen bereits auf Anhieb Silber erzielt. Einen Überblick über die Nachhaltigkeitsziele und -erfolge von Allianz Trade in Deutschland bietet zudem die Broschüre "Nachhaltig handeln" unter https://www.allianz-trade.de/nachhaltigkeit/broschuere.html .

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert Allianz Trade täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.



Mit dieser Expertise macht Allianz Trade den Welthandel sicherer und gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist Allianz Trade im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit. 2022 erwirtschaftete Allianz Trade einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.057 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de



