Die neue Kampagne #AfghanGirlsVoices von Education Cannot Wait bringt die Stimmen afghanischer Mädchen, die unter dem De-facto -Bildungsverbot für Mädchen unter der Herrschaft der Taliban leiden, auf die Weltbühne – am zweiten Jahrestag der Machtübernahme in Afghanistan.

NEW YORK, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Zwei Jahre nach der Machtübernahme durch die De-facto -Herrschaft in Afghanistan und dem Verbot des Besuchs weiterführender Schulen für Mädchen startet Education Cannot Wait (ECW) – der weltweite Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen – die Kampagne #AfghanGirlsVoices.