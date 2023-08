Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) - Bilanz 2022: Gesellschaften der Gruppe behaupten sich inherausfordernden Märkten / Steigerung der Umsatzerlöse auf 1,51 Mrd. EUR /Gruppe profitiert von Diversifikation / Millioneninvestitionen in NachhaltigkeitDie Schörghuber Gruppe sieht sich gut aufgestellt, um in herausforderndenMärkten auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten, weiter zu wachsen und einenBeitrag für die Steigerung der Lebensqualität der Menschen zu leisten. DenGrundstein dafür hat der in München ansässige Unternehmensverbund mit dem imvergangenen Jahr erfolgreich auf den Weg gebrachten Transformationsprozessgelegt. Er sieht eine deutlich dezentralere Organisation der operativenGesellschaften vor, die jetzt agiler und unabhängiger agieren, während sich dieHolding auf die strategische Steuerung der Gruppe fokussiert. Im abgelaufenenGeschäftsjahr hat das Familienunternehmen in allen ihren Unternehmensbereicheninvestiert - und dabei den Fokus klar auf die drei Familienwerte gelegt, andenen das unternehmerische Handeln und die strategischen Wachstumszieleausgerichtet sind: Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Mit der Berufung vonFlorian Schörghuber zum Co-CEO der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG läutetedas Unternehmen zugleich den Übergang in die nächste Generation der FamilieSchörghuber ein.Stabilitätsfaktor DiversifikationUnter dem Strich blickt die Schörghuber Gruppe auf ein zufriedenstellendesGeschäftsjahr 2022 zurück. Die aggregierten Umsatzerlöse sind im vergangenenJahr um 19,7 % auf 1,51 Mrd. EUR gewachsen (2021: 1,27 Mrd. EUR). Einenerheblichen Anteil daran hatte der Bereich Getränke (Paulaner Brauerei GruppeGmbH & Co. KGaA), der als Joint Venture mit der Heineken International B.Vgeführt und mit einem Anteil von 70 Prozent at equity konsolidiert wird. DerGruppe gelang es, im internationalen Geschäft durch Wachstum in den europäischenKernmärkten und in Asien das verlorene Volumen durch den konsequenten Ausstiegaus dem russischen Markt infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine nahezukomplett zu kompensieren. In Deutschland wuchs die Getränkegruppe vor allem imHellbier-Segment und beim Kultgetränk Paulaner Spezi. Der Bereich Hotel(Arabella Hospitality SE) konnte nach der Pandemie deutlich Boden gutmachen undist auf einem guten Weg, bereits im laufenden Geschäftsjahr wieder dasUmsatzniveau vor der Pandemie zu erreichen. Der Bereich Seafood (Productos delMar Ventisqueros S. A) erwirtschaftete durch Investitionen, den Ausbau der