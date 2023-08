Jede Menge Badespaß und Naturerlebnisse

Klagenfurt (ots) - In Kärnten starten jetzt die schönsten Sommertage



Auf nach Kärnten in den Hochsommer! Eingerahmt von sanften Bergen und

majestätischen Gipfeln locken malerische Badeseen und unvergessliche

Naturschönheiten. Viele Sonnentage, milde Wassertemperaturen, exzellente

Wasserqualität und mehr als 100 Ausflugsziele sind die Zutaten für ein perfektes

Urlaubsprogramm.



Einfach eintauchen und sich treiben lassen. Entspannen und genießen. Das weiche

Wasser der warmen Seen auf der Haut spüren, erleben, wie die majestätischen

Berge ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit schaffen. Jeden Tag aufs Neue auf

Entdeckertour unterwegs sein. Zauberhafte Plätze in den mediterran anmutenden

Städten finden, sympathischen Menschen begegnen und sich von den Köstlichkeiten

der Alpe-Adria-Küche verwöhnen lassen.