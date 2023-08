DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach dem Quartalsbericht von 12,60 auf 11,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenerholung dürfte länger dauern als bisher angenommen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei nun vorsichtiger geworden, was den kurz- und mittelfristigen Ausblick des allgemeinen Immobilienmarktes betreffe./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 06:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 9,06EUR gehandelt.