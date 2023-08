KI als Gamechanger in der Industrie So können Unternehmen mit künstlichen Intelligenzen effizienter werden (FOTO)

Stuttgart (ots) - Von der Qualitätskontrolle über die Prognose von

Maschinenausfällen bis hin zur Automatisierung von Routineaufgaben - KI-basierte

Lösungen bieten eine breite Palette von Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.

Doch viele Betriebe scheuen sich vor dem Einsatz der KI und verschenken damit

wertvolles Potenzial.



"Ich habe mich in den vergangenen Monaten intensiv mit künstlicher Intelligenz

auseinandergesetzt: Die Integration von KI in die Industrie eröffnet den

Unternehmen ein ganz neues Level an Effizienz und Präzision. Die Möglichkeiten

scheinen endlos - wenn man die KI richtig einzusetzen weiß", sagt Robert Kirs,

erfahrener Unternehmensberater für Industrieunternehmen. Der Experte geht sogar

noch weiter: "Firmen, die keine KI nutzen, bekommen in den nächsten Jahren

massiv Probleme - in vielen Bereichen wird das bereits deutlich!" Wie

Industrieunternehmen mit künstlichen Intelligenzen effizienter werden, verrät

Robert Kirs in diesem Artikel.