Bausparte verhagelt Familienkonzern Schörghuber die Bilanz

Der Familienkonzern wird seit einem Jahr vom Gründerenkel Florian Schörghuber geführt. Mit der Dezentralisierung des Konzerns will er den vier Geschäftsbereichen mehr Entscheidungsspielraum geben und sie agiler machen.

Im ersten Quartal dieses Jahres seien die Bereiche Getränke und Hotel weiter auf Wachstumskurs - auf der anderen Seite gehe die Eintrübung des Immobilienmarktes weiter, teilte der Konzern mit. Schörghuber will mit der Paulaner-Gruppe und den zugehörigen Biermarken Paulaner, Chiemseer, Hacker-Pschorr und Mönchshof in die Top 10 der europäischen Brauereigruppen aufsteigen. Die Bayerische Hausbau plant in ihrem Kernmarkt München einige Großprojekte. Bei den Hotels sollen im laufenden Jahr zwei neue Häuser in München dazukommen. Weltweit arbeiten rund 5500 Beschäftigte für Schörghuber./rol/DP/nas

