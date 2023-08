Dauerbaustelle Kölner Altstadt - Experte verrät, warum so viele Bauprojekte immer wieder den zeitlichen Rahmen sprengen (FOTO)

Wittlich (ots) - Kölns Altstadt gleicht seit Jahren einer ewigen Baustelle.

Verzögerungen und unerwartete Komplikationen sind hier an der Tagesordnung, was

nicht nur Anwohner und Besucher, sondern auch die Verantwortlichen zunehmend

frustriert. Doch woran liegt es, dass nicht nur Köln, sondern auch viele andere

Bauprojekte den geplanten Zeitrahmen sprengen?



"Die Fehler beginnen bereits bei den Planungen und erzeugen dann einen

Dominoeffekt. Der Auslöser ist in den meisten Fällen die Kommunikation und

mangelnde Grundkenntnisse. Das Resultat: Verzögerungen und Störungen im

Bauablauf, dadurch Mehrkosten und Frust", erklärt Andreas Scheibe. Er ist

Ingenieur und seit vielen Jahren in der Branche in Planung und Ausführung tätig.