Wirtschaft Dax baut Gewinne am Mittag aus - Defensive Branchen im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat sich am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.915 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



Die größten Gewinne gab es bei Henkel, SAP und der Deutschen Telekom. Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Zalando, BASF und Siemens Energy. "Die Investoren positionieren sich zum Wochenbeginn hauptsächlich in den defensiven Branchen und Unternehmen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.