Aus FOS Performance und Sicherheit wird FOS Focus Green Bonds Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte. Gelingt eine Wandlung der Wirtschaft hin zu einer kohlenstoffärmeren Entwicklung nicht, so werden zukünftige Generationen in ihrem Lebensstandard Einschränkungen hinnehmen müssen und die Anpassungskosten den wirtschaftlichen Wohlstand gefährden. Green Bonds als Investitionsmöglichkeit können über die Finanzierung des Umbaus einen Beitrag leisten und die Erreichung zahlreicher UN-Nachhaltigkeitsziele maßgeblich fördern. Während zu beobachten ist, dass sowohl Anzahl der Emittenten wie auch Marktvolumen bei Green Bonds deutlich steigen, kann das Angebot noch nicht mit der wachsenden Nachfrage mithalten.



Nach Genehmigung der BaFin wird zum 15.08.2023 die Anlagestrategie des Fonds umgestellt. Die Anlagestrategie umfasst in Zukunft ausschließlich Investitionen in Anleihen sowie Liquidität und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Green Bonds nach dem anerkannten ICMA Standard (Green Bonds Principles). Mindestens 80% des Fondsvolumens müssen dabei stets in Green Bonds gehalten werden. Der Fonds wird ab dem Zeitpunkt der Umstellung keine Aktien und kein Wertsicherungskonzept mehr enthalten.



Angestrebt wird eine Outperformance zur Benchmark (50% Unternehmensanleihen, je 25% Staatsanleihen und Covered Bonds), durch einer aktive Steuerung der Zinskurvenpositionierung sowie des Kreditrisikos.



Der FOS Focus Green Bonds (ISIN und WKN bleiben unverändert) richtet sich weiterhin an sehr konservative Anleger, deren Anlageziele in der Generierung von Zinserträgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien liegen.

Mit einem unveränderten Nachhaltigkeitsansatz (sogenannte Artikel 8 Fonds) kann zudem die Transformation der Wirtschaft in verschiedenen Bereichen wie z.B. saubere Energie oder Kreislaufwirtschaft unterstützt werden .

Dies erfolgt durch einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen nach der Offenlegungsverordnung (SFDR) in Kombination mit dem Fokus auf Green Bonds.

