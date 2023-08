Mittelstand sieht durch PFAS-Verbot Existenz mittelständischer Unternehmen bedroht

Berlin (ots) - Die anstehende Überarbeitung der Chemikalien-Verordnung der EU

bedroht die Existenz vieler mittelständischer Unternehmen. So hätte das

weitgehende Verbot der sogenannten PFAS-Chemikalien dramatische Folgen. "Der

deutsche Mittelstand unterstützt das Ziel, die Umweltbelastung durch

PFAS-Chemikalien zu reduzieren und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Dabei sprechen wir uns für eine differenzierte Betrachtung jeder einzelnen

Chemikalie aus, um das drohende Aus von Unternehmen, dessen Produkte von heute

auf morgen nicht mehr marktfähig wären, zu verhindern", so Christoph Ahlhaus,

Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des BVMW.



PFAS-Chemikalien kommen in den unterschiedlichsten Produkten vor. Besonders

betroffen wäre unter anderem die Elektronikbranche. Isolierungen z.B. für Kabel

in hoch beanspruchten Anwendungen, Leiterplatten im Sensorik- und Funkbereich

sowie Komponenten für die Medizintechnik wären nicht nur gefährdet, sondern in

der höchsten Qualität nicht mehr möglich. Dadurch wären auch Anwendungen im

Bereich Umweltschutz und erneuerbare Energien betroffen. "Europa würde sich mit

einem pauschalen Verbot in der Elektronik ins technologische Aus spielen", so

Guido Körber, stellvertretender Vorsitzender der Kommission Energie und

Nachhaltigkeit.