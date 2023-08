Wirtschaft Regierung weist Warnungen vor verschiedenen Strompreiszonen zurück

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat Warnungen aus Bayern vor unterschiedlichen Strompreiszonen in Deutschland zurückgewiesen. "Es gab am Wochenende Äußerungen vom Präsidenten der Bundesnetzagentur, der bezog sich auf Netzentgelte und das Verfahren zu Netzentgelten", sagte eine Regierungssprecherin am Montag in Berlin.



Nur der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe sich zum Thema Strompreiszonen geäußert - beide Sachverhalte müssten aber "voneinander getrennt" werden. "Es sind absolut verschiedene Sachverhalte", so die Sprecherin. In Berlin gehe es derzeit nur um eine "Verfahrensregelung", die sich gerade in einem Gesetzentwurf im Bundestag befinde, und "keine Entscheidung in der Sache".