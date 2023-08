Johnson & Johnson hat seine Consumer-Health-Sparte bereits im Mai unter dem Namen Kenvue an die Börse gebracht und bietet seinen Aktionären nun einen Split-Off an. Als Aktionär von Johnson & Johnson hast du sicherlich Post von der Bank erhalten, ob du einen Teil deiner Johnson & Johnson Aktien in Kenvue Aktien umtauschen möchtest. Ob der Umtausch eine gute Idee ist und ob wir Kenvue Aktien im Starterdepot haben möchten, erfährst du in diesem Artikel.

