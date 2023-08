Bilfinger steigert Gewinn erneut deutlich - Jahresziele bestätigt

(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Analyst, Händler und Aktienkurs)

MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im zweiten Quartal einen Schub gegeben. "Die Nachfrage nach unseren Lösungen in unseren Kernindustrien ist auf hohem Niveau stabil, in einigen Bereichen nimmt sie weiter zu", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Schulz am Montag laut Mitteilung. Insbesondere profitiere das Unternehmen von den wachsenden Märkten im Bereich der Energiewende. Gleichzeitig setze Bilfinger seine Strategie und vor allem sein Effizienzprogramm um. Mit der Umstrukturierung in den USA liege das Unternehmen im Zeitplan. Die Aktie legte bis auf 33,78 Euro zu.

Bilfinger will in den kommenden Jahren mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen effizienter werden. Jährlich sollen ab dem kommenden Jahr dadurch rund 55 Millionen Euro eingespart werden. Im Gegenzug fallen in diesem Jahr für das Programm aber erstmal 62 Millionen Euro Kosten an. Geplant ist dabei auch der Abbau von 750 Stellen. Davon habe Bilfinger bereits bis Ende Juni 251 abgebaut, hieß es. Der größte Teil davon sei außerhalb Deutschlands weggefallen, erläuterte Schulz in einer Telefonkonferenz.