Tesla drückt die Preise erneut – Aktie von Warren Buffetts BYD tiefrot

Tesla erhöht weiter den Preisdruck: Nach monatelangem Preiskampf, unter anderem mit dem chinesischen Konkurrenten BYD, senkt der Elektroautobauer in China die Preise für seine Langstrecken- und Performance-Versionen des Models Y um 14.000 Yuan. Das Model Y Long Rage kostet nun 299.900 Yuan und ist damit 4,5 Prozent günstiger als angekündigt. Beim Model Y Performance wird der Startpreis um 3,8 Prozent auf 349.000 Yuan gedrückt. Tesla kündigt außerdem ein zeitlich limitiertes Angebot für potenzielle Käufer in China an: Zwischen dem 14. August und 30. September bezuschusst der E-Autohersteller Versicherungen von Einstiegsversionen des Models 3 mit Hinterradantrieb.

Seit Ende vergangenen Jahres senkt Tesla seine Preise in den USA, China und anderen Märkten, erhöht Rabatte und setzt andere Kaufanreize. Dass die Preisschlacht weitergeht, kündigte Elon Musk, CEO von Tesla, erst vergangenen Monat an: Es seien weitere Preissenkungen möglich, selbst wenn dies die Margen des Autoherstellers schmälern würde, erklärte er im Juli. Der Automobilhersteller wolle sich so vor der Konkurrenz und wirtschaftlicher Unsicherheit schützen, schreibt Reuters.