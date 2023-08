Ericsson verbessert Nachhaltigkeit in der Lieferkette durch plastikfreie Verpackungen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die neuen Verpackungsmaterialien für die Ericsson Remote Radio Produkte sind

vollständig recycelbar und reduzieren den Gesamtkunststoffanteil von 20

Prozent auf weniger als ein Prozent

- Ericsson testet erste Verpackungen gemeinsam mit der Deutschen Telekom und

Swisscom und will die neue Verpackungslösung künftig für mehr Produkte und

Kunden nutzen

- Das Projekt ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Ericsson und hilft dem

Unternehmen, bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette sein

Net-Zero-Ziel zu erreichen



Das Designteam von Ericsson (NASDAQ:ERIC) in Stockholm hat eine nachhaltige

Verpackungslösung für den Versand von Ericsson Remote Radio-Produkten

entwickelt. Hierfür ist es von erdölbasierten Kunststoffen auf

Holzfasermaterialien für die Verpackungseinsätze umgestiegen.