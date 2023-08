DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bechtle habe in einem schwierigen Konjunkturumfeld insgesamt eine starke Margenentwicklung im zweiten Quartal erzielt, getrieben vom Segment IT-Systemhaus & Managed Services, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 10:59 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 11:23 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 43,86EUR gehandelt.