adesso: Starke Nachfrage verzeichnet

Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um über 33 Prozent auf 270,1 Mio. Euro verbessert. Das EBITDA sei hingegen um mehr als 29 Prozent auf 7,2 Mio. Euro gesunken. So habe sich der Personalaufbau noch negativ auf die Auslastung und die Rentabilität ausgewirkt. Durch eine sich bereits abzeichnende höhere Auslastung bestätige das Management die Ziele für 2023. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 195,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2023, 13:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 14.08.2023 um 11:35 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0Z23Q5.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Die adesso Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,47 % und einem Kurs von 109,4EUR gehandelt.