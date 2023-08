Gold-Medaille für exzellentes nachhaltiges Handeln Allianz Trade von EcoVadis ausgezeichnet

Hamburg (ots) - EcoVadis, größter Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, zeichnet

Allianz Trade in Deutschland aus. Das Unternehmen erhält Gold für sein

verantwortungsbewusstes Handeln und zählt damit zu den Top fünf Prozent aller

vergleichbaren Unternehmen im EcoVadis Netzwerk. Von EcoVadis bewertet wurde

auch die Euler Hermes AG, die unter anderem im Auftrag der Bundesregierung die

Exportkreditgarantieren bearbeitet. Sie erhält sogar eine Platin-Auszeichnung.



"Wir sind überzeugt, dass wir nur mit einer nachhaltigen Unternehmenskultur

unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht werden. Dafür ist die

Integration von ESG-Kriterien in unsere Unternehmensstrategie zentral," so Edna

Schöne, Mitglied des Management Committee von Allianz Trade in Deutschland und

Vorständin der Euler Hermes AG. "Wir haben die Verantwortung für Nachhaltigkeit

direkt im Vorstand aufgehängt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass alle

Mitarbeitenden aktiv an der Umsetzung unserer ambitionierten

Nachhaltigkeitsinitiativen mitwirken können. Dass unser Ansatz nun mit zwei

exzellenten Auszeichnungen gekrönt wird, macht mich sehr stolz auf alle

Kolleginnen und Kollegen. Und es zeigt: Wir sind auf einem guten Weg."