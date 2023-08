audibene feiert TV-Debüt mit Werbespot für eine neue Generation Hörgeräteträger (FOTO)

Berlin (ots) - Der weltweit führende Online-Hörakustiker https://audibene.de/

launcht am heutigen Montag seinen ersten TV-Spot für moderne Mini-Hörgeräte im

deutschen Fernsehen. Mit dem Weg ins TV baut audibene seine Marketing- und

Mediaaktivitäten aus, um die Bekanntheit der Marke weiter zu steigern. Erzählt

durch die Augen und Ohren der Hauptdarstellerin vermittelt der Spot in 25

Sekunden, wie smarte Hörgeräte von audibene Selbstbestimmung und einen Zugewinn

an Lebensqualität ermöglichen. Begleitet wird der TV-Auftritt von einem

54-sekündigen Online-Spot, der auf YouTube und der eigenen Website zu sehen ist.

Das Kreativkonzept wurde von der Hamburger Werbeagentur Grabarz&Partner

(https://grabarzundpartner.de/) entwickelt und umgesetzt.



Wie die Marktforschung zeigt, ist für viele Menschen die Tabuisierung von

Hörgeräten immer noch der Hauptgrund, sich gegen Hörsysteme zu entscheiden. Mit

der TV-Kampagne möchte audibene Ängste nehmen, Stigmata auflösen und zeigen,

dass moderne Hörgeräte heute für Souveränität und Unabhängigkeit stehen, und

richtet sich damit an eine neue Generation von Hörgeräteträgern.