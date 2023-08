Den vorläufig letzten Höhepunkt markierte TAG Immobilien bei 27,99 Euro im August 2021, Ende des Jahres notierte das Papier an einer wichtigen Unterstützung um 22,29 Euro. Von da an ging es mit steigenden Zinssätzen rasant talwärts, bis Dezember letzten Jahres fiel das Papier auf gerade einmal 5,69 Euro und dadurch den tiefsten Stand seit April 2012 zurück. In den folgenden Monaten konnte ein Doppelboden etabliert werden, der Kurssprung über die Kaufmarke von 8,85 Euro hat zu einer potenziellen Trendwende beigetragen und zeitgleich ein Kaufsignal aktiviert.

Pullback demnächst möglich