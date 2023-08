DevvStream gibt mehrjähriges Abkommen mit multinationalem Energieunternehmen hinsichtlich Verkauf von Emissionszertifikaten bekannt

VANCOUVER, BC, 14. August 2023 / IRW-Press / – DevvStream Holdings Inc. (CBOE:DESG) (OTCQB: DSTRF) (FSE: CQ0) (“DevvStream” oder das “Unternehmen”), ein führender Projektentwickler und Generierer von Emissionszertifikaten mit Spezialisierung auf Technologielösungen, gab heute ein mehrjähriges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Emissionszertifikaten (das „Abkommen“) mit einer kanadischen Tochtergesellschaft eines großen, im Besitz von Investoren befindlichen Energieunternehmens (der „Kunde“) bekannt. Gemäß dem Abkommen wird der Kunde 250.000 Emissionszertifikate erwerben, die von DevvStream in Übereinstimmung mit den Compliance-Programmen in Alberta und British Columbia über eine Mindestlaufzeit von drei Jahren generiert werden, was jedoch der Erfüllung bestimmter Vorbedingungen unterliegt, einschließlich der Umsetzung bestimmter geplanter behördlicher Anforderungen in British Columbia. Die erste Lieferung von Emissionszertifikaten wird bis 31. Dezember 2024 erwartet und die letzte Lieferung bis 2026, wobei über dieses Zeitfenster hinaus optional 400.000 weitere Zertifikate erworben werden können.

Emissionszertifikate kommen nur dann für den Handel auf den Compliance-Märkten infrage, wenn sie im Einklang mit den einschlägigen nationalen, regionalen und/oder internationalen Bestimmungen und Gesetzen generiert wurden. Gemäß dem Abkommen wird DevvStream Emissionszertifikate in Übereinstimmung mit der Technology Innovation and Emission Reduction (TIER)-Verordnung, die im Rahmen des Alberta‘s Emissions Management and Climate Resilience Act erlassen wurde, sowie dem noch ausstehenden Output-Based Pricing System (OBPS) von British Columbia generieren. Falls das OBPS von British Columbia während der Laufzeit des Abkommens noch nicht finalisiert und bestimmte andere Vorbedingungen nicht erfüllt wurden, können nach Ermessen des Kunden gleichwertige freiwillige Zertifikate als Ersatz geliefert werden.

DevvStream hat eine Reihe zielgerichteter, skalierbarer Klimakompensationsprogramme (COPs) entwickelt, einschließlich Aktivitäten zur Emissionsreduzierung im Bereich Straßentransport und -wartung, eines Programms für Gebäude und Anlagen, eines Programms für effiziente Beleuchtung, eines Programms für Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie eines Programms zur Methanreduzierung, dessen Schwerpunkt auf der Versiegelung verwaister Öl- und Gasbohrungen liegt, die zur Erfüllung der Bedingungen des Abkommens eingesetzt werden sollen. Um die Skalierbarkeit zu gewährleisten, wird bei den COPs von DevvStream der Program of Activities- (PoA)-Ansatz angewendet – eine anerkannte Möglichkeit der Projektentwicklung gemäß dem Clean Development Mechanism (CDM) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC). Dies ermöglicht es dem Unternehmen, eine unbegrenzte Anzahl qualifizierter Aktivitäten von mehreren Programmteilnehmern über vordefinierte Rechtsprechungen hinweg zu bündeln, was eine rasche Umsetzung in großem Maßstab ermöglicht.