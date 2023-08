Auftragsbücher leeren sich So können Handwerker jetzt lukrative Aufträge akquirieren (FOTO)

Güglingen (ots) - Die Situation ist für viele Handwerksbetriebe kritisch: Die

Auftragsbücher, die einst prall gefüllt waren, leeren sich zunehmend. Die

Auswirkungen der Pandemie, Lieferkettenprobleme und die sich verändernde

Nachfrage haben dazu geführt, dass es für Handwerker schwieriger geworden ist,

neue große Aufträge zu akquirieren. Doch was können sie tun, um sich in dieser

herausfordernden Zeit erfolgreich am Markt zu behaupten?



"Jetzt ist es entscheidend, sich als Betrieb zu spezialisieren und zu

positionieren!", erklärt Johannes Gronover, Experte für Handwerksmarketing und

-vertrieb. "Dazu sollte im ersten Schritt eine Analyse der Stärken erfolgen.",

so weiter Gronover. Als ausgebildeter Elektriker und Betriebswirt hat er seit 20

Jahren Handwerksunternehmen aufgebaut und es sich anschließend zur Aufgabe

gemacht, andere Betriebe beim Wachstum zu unterstützen. Wie man sich als

Handwerksbetrieb richtig positioniert und darüber lukrative Aufträge akquiriert,

erklärt Johannes Gronover in diesem Beitrag.