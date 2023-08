Mitarbeiterbefragungen als Treiber nachhaltiger Veränderungen Effectory verstärkt Präsenz in Deutschland und baut Partnerschaften aus

München (ots) - Effectory, der europaweit führende Anbieter für Mitarbeiter- und

Pulsbefragungen, verstärkt seine Präsenz in Deutschland. Das niederländische

Unternehmen mit Niederlassung in München konnte bereits 2022 weltweit ein

Umsatzwachstum von über 26 Prozent verzeichnen und sieht nun insbesondere im

DACH-Markt großes Wachstumspotenzial. Effectory kombiniert seit 25 Jahren neuste

Technologie und wissenschaftlich validierte Umfragen, um seine Kund:innen zu

unterstützen, Daten und Feedback rund um die Zufriedenheit, Produktivität und

mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu erfassen.



Eine von Effectory durchgeführte Umfrage zeigt den dringenden Bedarf an modernen

Befragungssystemen: 60 Prozent der Personalverantwortlichen in Deutschland sehen

im Jahr 2023 die größte Herausforderung darin, zu verstehen, was ihre

Beschäftigten denken und fühlen. "Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu

unterstützen, ihren Mitarbeitenden zuzuhören, Feedback messbar zu machen und

somit eine zukunftsfähige Arbeitskultur zu schaffen", sagt Volker Grümmer,

Geschäftsführer von Effectory Deutschland . "Angesichts der vielfältigen

Herausforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist ein Tool, das positive

Veränderungen in den Teams ermöglicht, besonders relevant."