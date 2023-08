Maschinenbauer exportieren mehr - Aussichten trüben sich aber ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer haben vor allem dank starker Geschäfte in den USA ihre Ausfuhren im ersten Halbjahr gesteigert. Die Exporte legten insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum einschließlich Preiserhöhungen (nominal) um 11,5 Prozent auf 104 Milliarden Euro zu, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Preisbereinigt stiegen die Ausfuhren allerdings lediglich um 3 Prozent. Zudem schwächte sich die Dynamik im zweiten Quartal ab. Die Export-Aussichten beurteilt der VDMA vor dem Hintergrund gesunkener Aufträge skeptisch.

"Angesichts zweistelliger Ordereinbußen müssen wir uns auf weiter rückläufige Exportvolumina einstellen", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Die Exporterwartungen der Maschinenbauer für die nächsten drei Monate liegen laut Ifo Konjunkturtest aktuell auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt Mitte 2020."