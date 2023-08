Pure to Pure unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 51 % von SunSeal

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 09, 2023 - Pure to Pure Beauty Inc. (das "Unternehmen" oder "Pure to Pure") (CSE: PPB), ein Konsumgüterunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Gesundheits- und Wellnessprodukten konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 29. März 2023 einen endgültigen Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") vom 8. August 2023 unterzeichnet hat, um eine 51%ige Beteiligung an der in Großbritannien ansässigen SunSeal International Limited (die "SunSeal") von Corium Health Limited zu erwerben. (die "Verkäuferin").