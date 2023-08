Wirtschaft Dax legt zu - Börsianer sind im Urlaubsmodus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.904 Punkten berechnet, 0,5 Prozent höher als am Freitag.



Dabei sackte der Index aber auch immer wieder ab, am Nachmittag war er sogar kurz im Minus. "Der August macht seinem Ruf als schwieriger Börsenmonat bislang alle Ehre und der Deutsche Aktienindex bewegt sich weiter im Sommer- und Urlaubsmodus", kommentierte Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handel. "Die runde 16.000er-Marke blockiert hierbei nach oben alle Versuche der Bullen, die Rally der vergangenen Monate fortzusetzen, während der Index nach unten recht gut abgesichert scheint und Verkäufe in großem Stil deshalb nicht wirklich angezeigt sind."