Wirtschaft Kompromiss im Huawei-Streit in Sicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um den möglichen Ausbau von chinesischen Komponenten aus den schnellen 5G-Mobilfunknetzen in Deutschland zeichnet sich ein Kompromiss ab. Wie das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) in seiner Dienstagausgabe unter Berufung auf "Branchenkreise" schreibt, wird von Netzbetreibern und Regierungspolitikern derzeit eine "minimalinvasive Lösung" favorisiert, um hohe Kosten und einen Jahre andauernden Wechselprozess zu vermeiden.



Demnach müssten die betroffenen Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in ihren Netzen lediglich besonders sensible sogenannte Network-Management-Komponenten beziehungsweise -Systeme von Huawei austauschen. Diese stuft das Bundesinnenministerium offenbar als besonders "kritisch" ein. Die weitaus zahlreicheren Antennen des chinesischen Herstellers könnten die Unternehmen dann behalten.