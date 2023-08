Hut 8 gibt den Erhalt einer einstweiligen Anordnung und die Einreichung eines Management-Informationsrundschreibens im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit US Bitcoin bekannt

Aktieninhaber, die bei Geschäftsschluss am 8. August 2023 eingetragen sind, werden darin bestärkt, bei der außerordentlichen Versammlung am 12. September 2023 abzustimmen.

TORONTO, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter einer Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (die „Transaktion") mit der U.S. Data Mining Group, Inc. dba Bitcoin Corp. („USBTC"), der in Form eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (das „Arrangement") gemäß dem Business Corporation Act (British Columbia) erfolgen soll, eine einstweilige Anordnung des Supreme Court of British Columbia (die „einstweilige Anordnung") erhalten hat. Die einstweilige Anordnung sieht unter anderem die Abhaltung einer außerordentlichen Versammlung (die „außerordentliche Versammlung") der Inhaber von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktionäre") zur Genehmigung des Arrangements vor. Die außerordentliche Versammlung ist für den 12. September 2023 um 10.00 Uhr Eastern Time geplant, und der Stichtag für die Ermittlung der zur Mitteilung und Abstimmung auf der außerordentlichen Versammlung berechtigten Aktionäre wurde auf den Geschäftsschluss des 8. August 2023 festgelegt.

Das Unternehmen hat das Management-Informationsrundschreiben und die damit zusammenhängenden Unterlagen in Bezug auf die außerordentliche Versammlung, die an die Aktionäre verschickt werden, unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov sowie auf Hut8.io veröffentlicht. Das Management-Informationsrundschreiben und die damit zusammenhängenden Unterlagen enthalten Einzelheiten über die außerordentliche Versammlung und darüber, wie die Aktionäre oder ihre ordnungsgemäß ernannten Bevollmächtigten an der außerordentlichen Versammlung teilnehmen, Zugang zu ihr erhalten und sich an ihr beteiligen können.