YANGGU, China, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Bezirk Yanggu im Osten der Provinz Shandong in der ostchinesischen Provinz Yanggu ist die einzige Stadt am Schnittpunkt des „Yellow River and Canal Cultural Tourism Belt". In den vergangenen Jahren hat der Bezirk große Anstrengungen unternommen, um die Kulturtourismusmarke „Heroisches Yanggu, eine Perle am Gelben Fluss und Kanal" zu entwickeln, indem er den Gelben Fluss und den Großen Kanal als Bindeglied betrachtet und die integrierte Entwicklung von Kultur und Tourismus fördert. Um das kulturelle Erbe des „Gelben Flusses and des Kanals" wiederzubeleben, hat der Bezirk dessen Schutz und Nutzung verstärkt.

In den letzten Jahren wurden Projekte zur Erhaltung und Ausstellung zahlreicher Kulturdenkmäler im Zusammenhang mit dem Yanggu-Abschnitt des Großen Kanals zwischen Peking und Hangzhou, der zum Weltkulturerbe zählt, durchgeführt. Dazu gehören die Überreste der oberen und unteren Schleuse von Jingmen, der oberen und unteren Schleuse von Acheng, der Schleuse von Taochengpu, der steinernen Kanalbrücke, der Schleusenbrücke, des Hafens von Zhangqiu und des Hafens von Qiji sowie wichtige Kulturdenkmäler wie das Ministerium für Salztransporte in Acheng, die ehemalige Residenz der Familie Chen in Zhangqiu und die alte Straße entlang des Qiji-Kanals. Die ehemalige Residenz der Familie Chen wurde laut dem Nachrichtenbüro der Volksregierung des Bezirks Yanggu in das Yanggu-Museum für Kanalkultur umgewandelt.