Antaisolar gibt Unterzeichnung eines Liefervertrags für 470-MWp-Solar-Tracker in Usbekistan mit Enter Engineering bekannt

TASCHKENT, Usbekistan, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Unternehmen Antaisolar, der führende Anbieter der gesamten Industriekette für Photovoltaik-Montagesysteme, gab bekannt, dass es einen Liefervertrag für 470-MWp-Solar-Tracking-Systeme mit Enter Engineering, dem führenden EPC-Unternehmen in Zentralasien, unterzeichnet hat. Gabriel William Wong, Vice President von Antaisolar, Arabin Lama, Generaldirektor von APAC, und Vertreter von Enter Engineering nahmen an der feierlichen Vertragsunterzeichnung teil. Das Projekt ist das größte Solar-Tracker-Projekt von Antaisolar in Zentralasien und wird im Dezember 2023 fertiggestellt sein.

Nach der Fertigstellung des Projekts wird das System in der Lage sein, jährlich etwa 600 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom zu übertragen und die jährlichen Kohlendioxidemissionen um 600.000 Tonnen zu reduzieren. Es kann die Entwicklung und den Bau lokaler erneuerbarer Energien effektiv fördern und zur Umwandlung und Modernisierung der lokalen Energiestruktur beitragen.