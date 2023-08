Zwei Themen sind derzeit besonders wichtig an den Märkten: die weiter steigenden (Kapitalmarkt-) Zinsen und die Lage in China, wo die Immobilien-Blase zu platzen droht und die Rufe nach Stimulus immer lauter werden. Eine Nachricht aus China sorgte dann aber für die heutige Erholung der Märkte: Country Garden will die Laufzeiten bestehender Anleihen verlängern. Das ist als Rally-Motiv ein bißchen dünn, aber vor allem großen die Tech-Aktien an der Wall Street waren überverkauft und zeigen daher heute diese Erholung. Solange aber die Kapitalmarkt-Zinsen tendentiell weiter steigen, dürften diese Rally eher von kurzer Dauer sein. Denn die steigenden Renditen erhöhen einerseits das Risiko einer Rezession, andererseits sind die derzeit wieder positiven Realzinsen (Renditen abzüglich der Inflation) eine mächtige Konkurrenz für die Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. BRICS: Wollen Dollar nicht als Weltleitwährung ablösen

2. Positive US-Realrendite nahe 14-Monatshoch – Dollar-Stärke!

3. China: 90% Einbruch bei Krediten, Yuan fällt, Immobilienkrise

Das Video "Zinsen, Blasen - und China!" sehen Sie hier..