Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) fördert nahezu das gesamte Öl der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit einer gut gefüllten Investitionskasse von 150 Milliarden US-Dollar will der Konzern sein Geschäft diversifizieren. Seit 2022 ist Adnoc am österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV beteiligt.

Der abu-dhabische Ölkonzern Adnoc will für eine Übernahme des Kunstoffsspezialisten Covestro aufgebessert. Die Aktie legt zum Wochenauftakt kräftig zu. Wie es jetzt weitergeht und was das für Anleger bedeutet.

Vier Prozent Plus DAX-Sieger Covestro: Adnoc will tief in die Tasche greifen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer