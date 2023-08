Bernstein hebt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 130 Euro angehoben. In der europäischen Konsumgüterbranche sei es an der Zeit, um Qualitätsunternehmen den Vorzug zu geben vor solchen, die eher eine Story der Trendwende sind, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während er deshalb optimistischer wird für L'Oreal, Lindt und Beiersdorf, ist bei Danone und Henkel das Gegenteil der Fall./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 14:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 15:40 / UTC

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 122,0EUR gehandelt.



Rating: Outperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 130 Euro