BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 50 Euro gesenkt. In der europäischen Konsumgüterbranche sei es an der Zeit, um Qualitätsunternehmen den Vorzug zu geben vor solchen, die eher eine Story der Trendwende sind, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während er deshalb optimistischer wird für L'Oreal, Lindt und Beiersdorf, ist bei Danone und Henkel das Gegenteil der Fall./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 14:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 15:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 54,30EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m