In der letzten charttechnischen Besprechung zu Illumina vom 27. Juni 2023: „Illumina: Ganz schwache Vorstellung“ wurden bereits erste Hinweise auf eine Trendfortsetzung des Wertpapiers durch die Auflösung einer SKS-Formation in der seit Sommer letzten Jahres laufenden Seitwärtsbewegung genannt. Nun scheinen Investoren dieses Szenario in die Tat umzusetzen, was neuerliche Short-Ansätze erlaubt einzugehen, sofern die dazugehörigen Triggermarken aktiviert werden.

Verkäufer kurz vorm Durchbruch