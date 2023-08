Saksoft erwirbt Solveda

CHENNAI, Indien, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Saksoft Limited gab bekannt, dass seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften die Übernahme der Solveda Group mit Hauptsitz in New York und Zentren in London, Gurgaon und Noida abgeschlossen haben. ( https://www.solveda.com/ ) .

Zu dieser Übernahme sagte Aditya Krishna, Vorsitzender & Direktor von Saksoft: „Wir freuen uns, die Führungskräfte, Mitarbeiter und Kunden von Solveda bei Saksoft begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme unterstreicht unseren anhaltenden Fokus auf unsere Inch-wide Mile-Deep Strategie, in Marktnischen zu konkurrieren, in denen wir Wettbewerbsvorteile haben. Solvedas fundiertes Fachwissen im Bereich E-Commerce-Anwendungen wird uns dabei helfen, eine weitere Marktnische zu erschließen und zu nutzen, die weltweit erhebliche Technologieausgaben nach sich zieht.

Nick Rosser, CEO von Solveda LLC, sagte: „Mit einer erhöhten Kundenpräsenz und dem Zugang zu neuen Regionen wird unsere Partnerschaft mit Saksoft dazu beitragen, die nächste Stufe unserer Entwicklung zu einem globalen Full-Service-Anbieter von eCommerce-Lösungen voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir dies unter Beibehaltung der unabhängigen Kultur von Solveda tun können, und unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen wird zu noch besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen."

Deepak Agarwal, CEO von Solveda India, sagte: "Wir freuen uns, unsere Kräfte mit der Saksoft Group zu vereinen, da wir Synergien in unserer Erfahrung und Expertise sehen. Unsere starken Geschäftsbeziehungen und unsere Erfahrung in der Projektdurchführung auf dem globalen eCommerce-Markt in Kombination mit dem größeren Lösungsportfolio von Saksoft können das Wachstum unseres Unternehmens fördern."

Informationen zu Solveda

Solveda ist ein Softwaredesign- und -entwicklungsunternehmen mit Nischenexpertise im Bereich modernster E-Commerce-Anwendungen für B2B- und B2C-Kunden. Solveda bietet die komplette Projektabwicklung von E-Commerce-Anwendungen durch die Verwendung von vorgefertigten Artefakten und Beschleunigern an, wodurch die Markteinführungszeit und die Kosten für die Kunden reduziert werden. Mit weltweit 200 Mitarbeitern hat Solveda Unternehmenskunden weltweit und bedient Kunden in den USA, der APAC- und EMEA-Region.

Informationen zur SakSoft Group

Saksoft Group (www.saksoft.com) ist spezialisiert auf Unternehmens anwendungen, Augmented Analytics, intelligente Automatisierung und Enterprise Cloud. Die Gruppe hat ihren Sitz in Chennai, Indien , und verfügt über 16 Niederlassungen in den USA, Europa und Asien , in denen über 2000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

