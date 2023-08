KRUMMENDEICH (dpa-AFX) - Eine Anlage zur Erforschung der Windenergie soll am Dienstag (14.30 Uhr) in Niedersachsen eröffnet werden. Dazu wird auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Betrieben wird der Forschungspark Windenergie, kurz Wivaldi, von einer Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dem DLR zufolge soll es sich bei Wivaldi um eine "weltweit einzigartige Großforschungsanlage" handeln. Sie liegt im Landkreis Stade. Der Website zufolge befinden sich auf dem Gelände des Forschungsparks Windenergieanlagen, Messmasten und eine Leitwarte. Der Bau Wivaldis wurde vom Bundwirtschaftsministerium und vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium gefördert./lkm/DP/ngu

Forschungspark Windenergie soll in Niedersachsen eröffnet werden

