Nagarro verzeichnet trotz globaler makroökonomischer Herausforderungen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16,5 % im H1 2023

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, präsentierte heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das zweite Quartal 2023 und veröffentlichte seinen Halbjahresbericht.

MÜNCHEN, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Das hervorragende Kundenerlebnis von Nagarro und seine strategische Diversifizierung führten angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin zu einem widerstandsfähigen Wachstum. Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz auf 226,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 8,0 % im Vergleich zu 210 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 entspricht. Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2023 lag im Vergleich zum Vorjahr bei 10,7 %. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug 8,7 % in konstanter Währung, was in Euro zu einem organischen Umsatzwachstum von 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Der Bruttogewinn sank im zweiten Quartal 2023 von 60,2 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 auf 57,5 Millionen Euro. Aufgrund der übermäßigen Produktionskapazität, die sich in den Umsatzkosten widerspiegelt, fiel die Bruttomarge von 28,7 % im zweiten Quartal 2022 auf 25,3 %. Das bereinigte EBITDA fiel im zweiten Quartal 2023 auf 28,9 Millionen Euro (12,8 % des Umsatzes), von 40,2 Millionen Euro (19,1 % des Umsatzes).