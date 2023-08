(Neu: Mit Luftangriffen auf Westukraine)



BACHMUT/LWIW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nördlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Gebiet Donezk Positionen mehrerer Einheiten seiner Armee besucht. "Ich danke dafür, dass Ihr das Leben unserer Leute schützt", sagte Selenskyj in einem am Montag veröffentlichten Video, das in einer Erstaufnahmestelle für Verwundete aufgenommen worden war.

Die russische Armee beschoss in der Nacht auf Dienstag die Westukraine mit Marschflugkörpern. Dabei wurden in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Auch die Stadt Lwiw und ihr Umland wurden getroffen, wie Bürgermeister Andrij Sadowyj mitteilte. In Lwiw sei das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Geschoss sei neben einem Kindergarten eingeschlagen.