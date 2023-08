US-Notenbank Fed: Wann kommt die erste Zinssenkung?

Kommenden Monat ist die nächste Fed-Sitzung. Während einige Beamte der Meinung sind, dass die Fed ihren Leitzins bereits ausreichend angehoben hat, um die Inflation einzudämmen, meinen andere, es sei zu früh, um auf die Bremse zu treten. Im Moment prognostiziert der Markt laut CME FedWatch eine mehr als 90-prozentige Chance, dass die Zentralbank im nächsten Monat eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen werde.

Fed-Chef Jerome Powell blieb in der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung bei seiner aggressiven Haltung zur Inflationsbekämpfung und stellte eine weitere Zinserhöhung in Aussicht. Seine Äußerungen auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, Wyoming, Ende des Monats werden hoffentlich für Klarheit sorgen und möglicherweise einen Hinweis auf die bevorstehende Entscheidung der Fed im September geben.