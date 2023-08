Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 86,20 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um sechs Cent auf 82,45 Dollar.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten die Ölpreise kaum. Im Juli war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht so stark wie erwartet gestiegen. Zuletzt hatte es mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten aus China gegeben, was die Sorgen vor einer schwächeren Nachfrage nach Rohöl schürte.