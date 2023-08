Bullen vs. Bären: Kann der DAX die 16.000 Punkte zurückerobern?

Die US-Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn höher geschlossen, angeführt vom Nasdaq. Nvidia-Titel haussierten um sieben Prozent, was dem technologielastigen Index Auftrieb verlieh. Thomas Altman von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Wieder einmal ist es der KI-Hype, der für positive Stimmung an den Börsen sorgt. Es sind die Tech-Werte, die den breiten Markt mit nach oben ziehen. Der Tech-lastige und besonders auf den Megatrend KI ausgerichtete Nasdaq 100 hat gestern die Trendwende nach oben vorgegeben. DAX & Co. nehmen diesen Trend dankbar auf."

Aus China kommen derweil erneut schlechte konjunkturelle Signale. Altmann fasst zusammen: "Die chinesische Notenbank kommt den angeschlagenen Immobilienunternehmen im Reich der Mitte mit einer Zinssenkung entgegen. An den Börsen verpufft die Zinssenkung allerdings heute. Die Enttäuschung über das unterwartet niedrige Wachstum der Industrieproduktion wiegt schwerer als die Freude über die Zinssenkung."