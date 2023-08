Bricht heute die DAX-Range der letzten Tage?

Als Videoanalyse:

In der Morgenanalyse am 14.08.2023 erwartete ich einen Rücklauf im DAX, der durchaus noch einmal die 15.700 als breite Range-Unterstützung in Augenschein hätte nehmen können. Die Vorbörse deutete dies erst einmal so an (Rückblick):

Doch direkt zum XETRA-Start schwang sich der Markt auf, das immer kleiner gewordene GAP aus der Vorbörse direkt zu schliessen und dann erst einmal die Orientierung auf der Oberseite zu suchen. Das Trading-Setup auf eine Korrektur ausgerichtet hatte damit erst einmal keinen Erfolg. Zu groß war das Momentum auf der Oberseite, wie hier im Nachgang zu sehen ist:

Erst später ergab sich ein Short-Trade mit der Konsolidierung über 15.920 und dem Verlassen der oberen Handelszone des Tages:

Technisch lief der Index in dessen Folge sogar bis zum Eröffnungsniveau zurück:

Dies bedeutet für das mittelfristige Bild weiter eine Ausrichtung meines Tradings auf das Range-Verhalten, da kein nachhaltiger Trend erkennbar ist. Nach dem Minus vom Freitag im DAX folgte ein Plus am Montag, wie die Daten der Börse Frankfurt hier aufzeigen:

Was leite ich daraus für den aktuellen Handelstag ab?

DAX-Start in den Dienstag

International glänzte vor allem der Nasdaq mit einer starken Erholung:

Damit sind die Voraussetzungen für den DAX heute positiv zu sehen. Wir skizzieren daher nun das aktuelle Niveau von gestern Abend und heute Morgen.

Zwei Kurslücken umrahmen weiterhin den DAX-Chart:

Dabei fällt die 15.950 bis 15.970 als Bereich ins Auge, den wir in der Vorwoche schon mehrfach diskutiert und gehandelt hatten. Dem nähern wir uns in der heutigen Vorbörse deutlich an:

Hier werde ich aufmerksam nach Umkehrsignalen, also in die Richtung des vermutlich neuen GAPs zur Unterseite hin, erste Tradingideen umsetzen.

Alles Weitere dann gern in der Livetrading-Session mit Dir zusammen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Dienstag den 15.08.2023

Heute ist vor allem die ZEW Umfrage für 11.00 Uhr ein spannender Termin am Vormittag. Die Konjunkturerwartung wird für Deutschland und Europa ausgegeben.

Im weiteren Verlauf stehen die Einzelhandelsumsätze aus den USA auf der Agenda. Ebenso die Importpreise und Exportpreise, jeweils um 14.30 Uhr.

Am Abend sind noch ein paar Notenbank-Äußerungen maßgeblich und könnten den Markt entsprechend mit Impulsen versorgen. Denn schon Anfang September steht die nächste Zinsentscheidung auf der Agenda

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

