Berenberg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 11,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie sei nach wie vor im Erholungsmodus vom Ausverkauf im März dieses Jahres, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind auf der Kapitalseite sei beherrschbar, aber das Kapital der Bank sei eher adäquat als exzessiv. Das neue Kursziel reflektiere seine moderat geänderten Ergebnisschätzungen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 11,50 Euro