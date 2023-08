TUI öffnete am 9. August die Bücher für das 3. Quartal 2023. Dabei erwirtschaftete der Reisekonzern erstmals seit Beginn der Pandemie einen Quartalsgewinn. Zwischen April und Juni lag das bereinigte Ergebnis des Konzerns vor Zinsen und Steuern bei knapp 170 Millionen Euro. Im vergleichbaren Quartal des Vorjahres musste noch ein Minus von 27 Millionen Euro gemeldet werden. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bleibt der Konzern mit knapp 226 Millionen Euro aber in den roten Zahlen. TUI musste in der Pandemie über verschiedene Instrumente mit Staatshilfen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro gerettet werden. Aktuell profitiert der Konzern wie viele Reiseunternehmen und Fluggesellschaften davon, dass die Menschen ungeachtet der hohen Inflation einen großen Teil ihres Budgets für Urlaube ausgeben.

Vom partiellen Hoch bei 56,58 Euro am 18. Mai 2018 ist der Aktienkurs des deutschen Reisekonzerns TUI inzwischen weit entfernt. Aktuell notiert das Papier bei 6,73 Euro und damit näher am Allzeittief von 5,63 Euro. Nach diesem langen Preisverfall mit zwischenzeitlichen Erholungsphasen scheint sich der Marktpreis auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert zu haben. Seit der Markierung des Allzeittiefs am 28. April dieses Jahres hat der Preis erneut eine steigende Sequenz gebildet. Um die untere Barriere des vorgestellten Inline-Optionsscheins bei 5,00 Euro zu durchbrechen, sind exogene Schocks notwendig, wobei auch das aktuelle Allzeittief unterschritten werden müsste. Auch eine Kursexplosion über die obere Barriere bei 10,00 Euro erscheint aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Dies lässt sich auch an den Kurs-Gewinn-Verhältnissen ablesen. Nach den hohen Verlusten in den Geschäftsjahren 2019/20, 2020/21 und 2021/22 könnte der Konzern in diesem Jahr wieder einen kleinen Gewinn einfahren. Auch für die nächsten beiden Geschäftsjahre ist ein Überschuss budgetiert. Das erwartete KGV 2024/25 liegt derzeit bei 5,23.

TUI AG (Tageschart in Euro) Tendenz: