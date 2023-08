BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Michael Huttner prognostiziert in dieser am Dienstag vorliegenden Studie die möglichen Auswirkungen auf die Zuwächse beim Ergebnis je Aktie (EPS) des Versicherers, wenn unterschiedliche Anteile von Barmitteln, Fremd- und Eigenkapital eingesetzt werden, um den milliardenschweren Kauf des Lateinamerika-Geschäfts von Liberty Mutual zu finanzieren. Würde die Finanzierungsstruktur nur aus einem Mix aus Barmitteln und Fremdkapital - und beispielsweise ohne Aktien - bestehen, dann würde der EPS-Zuwachs im Jahr 2025 bei mehr als vier Prozent liegen./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 59,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m