DIE KI-GESTEUERTE WAFFENERKENNUNGSSOFTWARE VON VSBLTY IST MIT GPU FLEX 170 VON INTEL SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER

Die KI-gesteuerte Software Vector von VSBLTY ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Bedrohungen durch eine verbesserte Gesichtserkennung und die Identifizierung von Waffen, wobei Überwachungskameras zur Beobachtung eines großen Bereichs um geschützte Standorte eingesetzt werden.

Ein Grafikprozessor (GPU) ist ein spezieller Prozessor, der sich besonders gut für parallele Berechnungen eignet, zum Beispiel für 3D-Grafiken und KI-Algorithmen. VSBLTY Vector nutzt den Intel Data Center GPU Flex 170 zur Ausführung großer komplexer KI-basierter Algorithmen zur Erkennung von Waffen, die eine hohe Erkennungsgenauigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von falsch-positiven Ergebnissen bieten.

Das Vector-System kann in Echtzeit Hunderte, ja Tausende von Kameras gleichzeitig in einem großen Gebiet überwachen und Schusswaffen auf Distanz erkennen. Wenn das System eine Bedrohung durch Gesichts- oder Waffenerkennung feststellt, kontaktiert es sofort eine rund um die Uhr besetzte Sicherheitszentrale (SOC), in der ein geschulter Beamter eine sofortige Bewertung der Bedrohung vornimmt und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Wenn eine Bedrohung bestätigt wird, werden gleichzeitig sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch das Sicherheitspersonal am geschützten Ort (zum Beispiel Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Gotteshaus usw.) alarmiert, damit Maßnahmen zur Eindämmung der Bedrohung ergriffen werden können.

Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY, sagte bei der Ankündigung: "Die Rechenleistung der Intel Data Center GPU Flex 170 ermöglicht es unserer Technologie, proaktiv zu sein und ihre Arbeit schneller und genauer zu erledigen. Diese verbesserte Genauigkeit ermöglicht eine schnellere Bestätigung von Bedrohungen für Call Center und erlaubt es den Ersthelfern, innerhalb von Sekunden auf Bedrohungen zu reagieren. Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungsteam, das unsere Technologie weiter vorantreibt, um unsere Kunden besser zu bedienen und letztlich Leben zu retten."