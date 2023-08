DAX im Sommerloch – China senkt erneut die Zinsen

Der Deutsche Aktienindex verweilt weiter in seiner Seitwärtsspanne zwischen 15.700 und 16.000 Punkten. Der Markt befindet sich mitten im Sommerloch, was sich durch niedrige Umsätze und nur geringe Schwankungen bemerkbar macht. Zunächst spricht heute alles für einen weiteren verhaltenen Handelstag.

Die Zentralbank in China hat bereits das zweite Mal innerhalb von drei Monaten die Leitzinsen gesenkt, um der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine zu helfen. Ein Schritt, den die Anleger für die Eurozone und die USA auch spätestens für das kommende Jahr erwarten. Denn gerade in Europa zeigen sich die Auswirkungen der steil angestiegenen Zinskurve derzeit deutlich. Projektentwickler in der Immobilienbranche geraten zunehmend unter Druck, einige meldeten bereits Insolvenz an. China könnte hier durchaus der Vorläufer für andere Volkswirtschaften sein, sollten sich die Rezessionssignale mehren.

Eine der heißesten Technologieunternehmen des Jahres macht wieder von sich Schlagzeilen. Der Chip- und Grafikkartenhersteller Nvidia wurde von Morgan Stanley zum Kauf empfohlen, trotz eines Plus in der Aktie allein in diesem Jahr von 180 Prozent. Der jüngste Rücksetzer sei eine attraktive Einstiegsgelegenheit, so die Banker. Dies macht die anstehenden Quartalszahlen am kommenden Mittwoch noch einmal spannender. Die Erwartungen sind hoch, ebenso wie das Enttäuschungspotential, sollten die Zahlen nicht stimmen.